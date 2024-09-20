Росіяни скинули вибухівку на чоловіка в Херсоні

Російська армія атакувала Херсон та Білозерську громаду. Через ворожий терор один чоловік зазнав поранень, у .білозерській громади від обстрілів загинула жінка.
Про це повідомляють у Херсонській ОВА.
За інформацією очільника ОВА Олександра ПРокудіна, у Станіславі Білозерської громади внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка.
У Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 49-річний місцевий житель.
Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
- Від ранку 20 вересня росіяни били з артилерії по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами опинилися Томина Балка, Благовіщенське та Кіндійка. П'ятеро людей поранені, одна загинула.