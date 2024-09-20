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Росіяни скинули вибухівку на чоловіка в Херсоні

У Станіславі Херсонської області ворог вбив літню жінку.

Росіяни скинули вибухівку на чоловіка в Херсоні
Фото: Google Maps

Російська армія атакувала Херсон та Білозерську громаду. Через ворожий терор один чоловік зазнав поранень, у .білозерській громади від обстрілів загинула жінка.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

За інформацією очільника ОВА Олександра ПРокудіна, у Станіславі Білозерської громади внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка. 

У Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 49-річний місцевий житель. 

Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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