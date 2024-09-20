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Секретар РНБО Литвиненко прокоментував заборону Telegram: кого це стосується і які обмеження

Наприклад, рішення РНБО не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади.

Секретар РНБО Литвиненко прокоментував заборону Telegram: кого це стосується і які обмеження
Секретар РНБО Олександр Литвиненко
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко прокоментував заборону використання Telegram.

Як ідеться на фейсбук-сторінці РНБО, мова йде про рекомендації обмежити використання функції месенджера для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. 

"Рішення НКЦК (Національного координаційного центру кібербезпеки - Ред.) носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - зазначив Литвиненко.

  • Нині стало відомо, що в українських органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури вирішили обмежити використання месенджера Telegram. Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки та оборони і підприємств-операторів критичної інфраструктури відтепер буде заборонено встановлювати і використовувати цей месенджер на робочих пристроях.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов цього місяця назвав Telegram загрозою національній безпеці України.
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