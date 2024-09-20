Секретар РНБО Литвиненко прокоментував заборону Telegram: кого це стосується і які обмеження

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко прокоментував заборону використання Telegram.
Як ідеться на фейсбук-сторінці РНБО, мова йде про рекомендації обмежити використання функції месенджера для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.
"Рішення НКЦК (Національного координаційного центру кібербезпеки - Ред.) носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - зазначив Литвиненко.
- Нині стало відомо, що в українських органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури вирішили обмежити використання месенджера Telegram. Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки та оборони і підприємств-операторів критичної інфраструктури відтепер буде заборонено встановлювати і використовувати цей месенджер на робочих пристроях.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов цього місяця назвав Telegram загрозою національній безпеці України.