Секретар РНБО Литвиненко прокоментував заборону Telegram: кого це стосується і які обмеження

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко прокоментував заборону використання Telegram.

Як ідеться на фейсбук-сторінці РНБО, мова йде про рекомендації обмежити використання функції месенджера для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.

"Рішення НКЦК (Національного координаційного центру кібербезпеки - Ред.) носить рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - зазначив Литвиненко.