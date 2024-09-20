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Мінфін роз'яснив умови отримання кредиту в розмірі 35 млрд євро від ЄС

Україна сама визначатиме, на що спрямовувати кошти.

Мінфін роз'яснив умови отримання кредиту в розмірі 35 млрд євро від ЄС
міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Олександр Задніпряний/Mind

Міністерство фінансів розповіло, на яких умовах Україна отримає допомогу від ЄС, про яку розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як ідеться на сайті Мінфіну, обсяг MFA (Macro-Financial Assistance) становить до 35 млрд євро на 2024-2025 роки. 

За інформацією міністерства, погашення позики відбуватиметься лише за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Очікується, що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Тобто внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуть на погашення.

"Було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги. Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)", - додали у Мінфіні.

Ukraine Loan Cooperation Mechanism працюватиме таким чином: він дозволить залучати доходи від заморожених росактивів для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України.

Єврорада вирішила, що російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить війну проти України і не компенсує збитки, завдані війною. 

За інформацією Мінфіну, Україна сама визначатиме, на що спрямовувати кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

Гроші Київ зможе отримати після того, коли її розгляне і підтримає Європарламент, а також Рада ЄС.

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