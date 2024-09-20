Данія перерахувала українському Міноборони перші 40,7 млн євро на виробництво військової техніки

Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 українських САУ «Богдана».

Перші 40,7 млн євро від Данії надійшли на рахунки Міністерства оборони на виробництво військової техніки.

Про це повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров.

За його словами, Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх артилерійських українських САУ «Богдана».

"Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість", - відзначив міністр.