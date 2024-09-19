Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви
Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця подовжила продаж квитків на поїзд Варшава – Львів через Раву-Руську

Вдалося оновити домовленості із польським приватним перевізником SKPL.

Укрзалізниця подовжила продаж квитків на поїзд Варшава – Львів через Раву-Руську
поїзд
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця подовжує продаж квитків на поїзд Варшава – Львів через Раву-Руську.

Як повідомила пресслужба перевізника, вдалося оновити домовленості із польським приватним перевізником SKPL, тож завершується коротка перерва у продажі квитків на пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. 

УЗ наголосила, що розклади руху поїздів залишаться звичними. З Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27—23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді). 

Відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47—08:02, Івано-Франківськ 11:12—11:16, прибуття у Коломию о 12:00.

Зворотно поїзд №867/868 відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58—07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38. 

Відправлення поїзда №767 із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50—14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.

  • Зміни у русі поїздів відбулися через повені у Європі. Вода затопила колії, тож низку рейсів довелося скасувати або ж скористатися об'їзними маршрутами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies