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Польща пропонує на "Оскар" фільм "Під вулканом" - про українську родину на початку повномасштабного вторгнення Росії

У головних ролях – українські актори.

Польща пропонує на "Оскар" фільм "Під вулканом" - про українську родину на початку повномасштабного вторгнення Росії
Фото: oscars.go.com

Польша обрала свого представника на премії "Оскар 2025" – це фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура. Він показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення Росії. У головних ролях – українські актори.

Про це повідомляє видання Deadline.

Світова прем'єра драми відбулася нещодавно на кінофестивалі в Торонто. 

Cценарій стрічки написали Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором є Микита Кузьменко, відомий за робою над фільмами "Памфір", "Жива ватра". Головні ролі зіграли українські актори Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.

У фільмі йдеться про українську родину Коваленків, яка перебуває у відпустці на Тенеріфе. Тут вони дізнаються про початок повномасштабного вторгнення і фактично перетворюються з туристів на біженців, залишаючись на острові. Історія подається з погляду 16-річної доньки Софії.

"Стан несподіванки, невизначеності та втрати посилює сімейні конфлікти... Стрічка, виконана в аскетичній формі, торкається найскладніших тем сучасності – війни, міграції – залишаючи у глядача відчуття, що кожен з нас може опинитися під вулканом, що прокидається… Невирішені конфлікти виходять на поверхню, і страх, який відчувають члени сім’ї, змішується з почуттям провини", – зазначає Оскарівський комітет Польщі. 

Наступного тижня стрічка "Під вулканом" відкриє 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині.

Нагадаємо, що претендентом на "Оскар-2025" від України обрано фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. 

Церемонія вручення премії американської кіноакадемії "Оскар" відбудеться 2 березня 2025. 

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