Фото: Макс Требухов

У Києві на Контрактовій площі встановили 40-тонний трансформатор, зруйнований внаслідок обстрілу однієї з теплоелектростанцій ДТЕК.

Організатори акції, креативне агенство Port of Culture, не відкривають інформацію, з якого саме міста був вивезений трансформатор. “Виставлений трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити. Цей трансформатор, як і десятки інших, постраждав внаслідок чисельних атак ворога на українські теплоелектростанції. Його привезли та встановили в центрі Києва, аби показати українцям, як виглядають енергетичні об’єкти після обстрілів,” – кажуть організатори.

За задумом агенства, встановлений об’єкт дає можливість українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань енергетики, стати свідками енергетичного терору нашої країни, який призводить до вимушених відключень світла.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, з жовтня 2022 року по вересень 2024 року об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки. Наймасованіша ворожа атака була 26 серпня цього року, коли ворог використав сумарно 236 дронів і ракет різного типу.