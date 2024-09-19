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Україна закликала організаторів кінофестивалю у Цюріху не надавати можливість Росії відбілювати свої воєнні злочини

Швейцарський кінофестиваль планує у жовтні показати пропагандистський російський фільм “Росіяни на війні”.

Україна закликала організаторів кінофестивалю у Цюріху не надавати можливість Росії відбілювати свої воєнні злочини
Фото: МЗС

Російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках, заявило Міністерство закордонних справ України. 

У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю ZURICH FILM FESTIVAL включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні" МЗС висловило обурення через таке рішення. 

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців. 

“Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах”, – повідомили у дипломатичному відомстві. 

Зазначимо, що режисерка Трофімова раніше співпрацювала з російським пропагандистським каналом Russia Today (RT).

Кінофестиваль у Цюріху пройде з 3 по 13 жовтня. 

  • Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що нібито провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
  • МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму. 
  • Згодом українці провели у Торонто акцію проти показу російського фільму. Кінофестиваль у Торонто призупинив покази російського пропагандистського фільму через “загрозу безпеці”, однак потім знову включив його до програми показів.
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