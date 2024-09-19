Україна закликала організаторів кінофестивалю у Цюріху не надавати можливість Росії відбілювати свої воєнні злочини

Швейцарський кінофестиваль планує у жовтні показати пропагандистський російський фільм “Росіяни на війні”.

Російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках, заявило Міністерство закордонних справ України.

У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю ZURICH FILM FESTIVAL включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні" МЗС висловило обурення через таке рішення.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.

“Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах”, – повідомили у дипломатичному відомстві.

Зазначимо, що режисерка Трофімова раніше співпрацювала з російським пропагандистським каналом Russia Today (RT).

Кінофестиваль у Цюріху пройде з 3 по 13 жовтня.