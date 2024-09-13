«Сонце зазирає навіть у мишачі нори»: уривок із книги «Втеча з табору 14» Блейна Гардена

Цього року у видавництві «Бородатий тамарин» вийшла книга «Втеча з табору 14», в якій журналіст Блейн Гарден чесно й детально переповідає історію Шіна та знайомить нас із Північною Кореєю, яка жахає.

Змалку Шіна виховали стукачем, котрий заради їжі та уникнення побоїв був ладен на все. До тих пір, поки не зустрів людей, які навчили його людяності й показали, що життя – це цінність.

У Північній Кореї у таборах для політичних в’язнів сьогодні утримують від 150 до 200 тис. осіб. Дехто потрапляє туди в дорослому віці, дехто там народжується, як Шін Тон-Хьок, не знаючи нічого про цивілізований світ, батьківську любов та справжню дружбу.

«Сонце зазирає навіть у мишачі нори»

Шіновому співкамерникові було приблизно 50 років – за стандартами табору № 14 геть старий. Він відмовився пояснити, за що його запроторили до табірної підземної в’язниці, але сказав, що сидить тут уже багато років і гірко тужить за сонцем.

Самі кістки, обтягнуті блідою й неначе пергаментною шкірою, – звали його Кім Чін Мьон, але він попросив називати його Дядечком.

Кілька тижнів Шін не міг розмовляти. Його лихоманило, і він лежав скорчений на холодній підлозі, чекаючи смерті. Не міг їсти, тож дозволив співкамерникові з’їдати і його пайку і той потроху підхарчовувався, доки до хлопця не повернувся апетит.

А тим часом Дядечко цілодобово доглядав Шіна, наче штатна медсестра.

Тричі на день, коли їм приносили їжу, він влаштовував Шінові лікувальні процедури: обробляв інфіковані пухирі дерев’яною ложкою, як медичним шпателем.

- Тут багато гною, – попереджав Шіна. – Я збираюсь його зішкрябати, то потерпи.

Для дезінфекції Дядечко втирав у рани солоний капустяний суп. Ще він масажував Шінові руки та ноги, намагаючись попередити атрофію м’язів, підносив камерний горщик і підіймав хлопця, коли той справляв потребу, щоб сеча та фекалії не потрапляли в рани.

Шін гадає, що та інтенсивна терапія тривала десь зо 2 місяці. Весь той час він не міг позбутись відчуття, ніби Дядечко колись уже робив щось схоже, – такий був управний і спокійний.

Час від часу Шін із Дядечком чули крики та стогони катованих в’язнів (схоже, кімната з лебідкою й кийками розміщувалась трохи далі коридором) і, хоч тюремні правила забороняли в’язням спілкуватись, потроху перешіптувалися – їм це вдавалось у камері, де можна було лежати тільки впритул. Пізніше Шін довідався, що охоронці знали про ці їхні розмови.

Шін помічав, начебто наглядачі ставляться до Дядечка якось по-особливому – могли підстригти йому волосся та позичали ножиці, щоби зробити охайнішою бороду. Ще вони носили старому склянки з водою та називали час доби, коли він запитував. Були й не від того, щоби підкинути дещицю харчу понад пайку, чим той ділився із Шіном.

- Хлопче, тобі ще жити й жити, – пророчив Дядечко. – Як-то кажуть, сонце зазирає навіть у мишачі нори.

Завдяки медичним навичкам і словам підтримки старого хлопець вижив: гарячка спала, розум пояснішав, а опіки зарубцювалися.

Уперше за все своє життя Шін стикнувся з тривалим виявом доброти, тож був невимовно вдячним. Але й збентеженим воднораз. Він не йняв віри навіть власній матері, що та не дасть йому померти з голоду. У школі теж нікому не довіряв – хіба що, може, Хон Сон Чо – й на всіх доносив. Не дивно, що навзаєм чекав на самі образи та зради. Дядечко в камері поволі змінював його остороги. Старий пояснив, що йому самотньо, і, здавалося, був щиро радий розділити простір та їжу з кимось іще. Він жодного разу не розлютив і не налякав Шіна, ніяк не завадив його одужанню.

Повсякденне тюремне життя після допитів і катувань – за винятком криків, які повсякчас долинали з тюремного коридору, – на диво, сприяло одужанню хлопця. Попри те, що харч був несмачний, його вистачало, щоб вижити обом. Жодної тобі небезпечної роботи й виснажливих робочих норм – це вперше в житті від Шіна не вимагали фізично працювати.

Дядечко не тільки виходжував хлопця, а й добре знався на тому, чим їм обом заповнити свій час. Щодня він виконував у камері фізичні вправи. Якось навіть підстриг Шінове волосся. А його оповіді захоплювали, знання ж про Північну Корею взагалі вражали – особливо коли йшлося про їжу.

- Дядечку, розкажи якусь історію, – просив Шін.

І старий брався описувати, яка на вигляд, запах і смак їжа за табірним парканом. Його чудові розповіді про те, як запікати свинину, варити курку та поїдати молюсків на морському узбережжі повернули Шінові апетит – і то неабиякий.

Щойно здоров’я хлопця покращилось, наглядачі почали виводити його з камери: нарешті усвідомивши, що то Шін доніс на власну родину, вони заходились тиснути, щоб він доносив і на старого.

- Ви там лише вдвох, – торочив наглядач Шінові. – Що він тобі розповідає? Не приховуй нічого.

Коли хлопець повертався до камери, Дядечко й собі присікувався:

- Про що вони тебе розпитували?

Затиснутий між опікуном і тюремними служаками, Шін вирішив відкрити правду обом сторонам. Він зізнався Дядечкові, що від нього вимагають стати інформатором, і старий аж ніяк не здивувався. Він усе так само розважав Шіна довгими історіями про розмаїті смаколики, але про свою біографію – ані пари з уст. Не згадував він і про родину. Й не озвучував думки про владу.

Шін здогадувався, – зважаючи на Дядечкове мовлення, – що той освічена людина й колись був важливою персоною. Але той здогад так і лишився просто здогадом.

Як і фантазії лишились фантазіями. Хоча розмови про втечу з табору №14 вважали злочином, правила не забороняли фантазувати, яким було б життя, коли б влада звільнила ув’язнених. Дядечко запевняв Шіна, що їх обох одного дня звільнять. До того ж часу, за його словами, їхній священний обов’язок – бути сильними, жити якомога довше та ніколи не думати про самогубство.

- Як ти гадаєш, – запитав якось Дядечко Шіна, – чи вдасться мені вибратися звідси?

Шін вельми сумнівався у можливості такого, але не видав тоді й звуку.

А потім одного дня охоронець відімкнув двері камери та тицьнув Шінові до рук шкільну форму, в якій той потрапив до підземної в’язниці.

- Перевдягайся в оце швидше й підеш зі мною, – наказав вартовий.

Шін мигцем накинув форму й устиг запитати Дядечка, що на нього чекає далі. Той запевнив, що Шінові нічого боятись і що вони ще зустрінуться – нагорі.

- Дай-но я тебе обійму, – промовив старий, міцно схопивши Шіна за обидві руки.

Шіну не хотілось йти з камери: раніше він ніколи й нікому не довіряв, нікого не любив. Пізніше Шін згадуватиме цього старого чоловіка з темної камери значно частіше та прихильніше, ніж власних батьків. Але після того, як наглядачі вивели його з камери, захряснувши двері, він більше ніколи не бачив Дядечка.