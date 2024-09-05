Переклади видають більшими тиражами, ніж книги українських авторів: тенденції книжкового ринку

“Перекладних книг видають менше, але більшими тиражами, ніж твори українських авторів. Видавці дають шанс українським письменникам, але більше вірять в комерційний успіх перекладів,” – розповів начальник відділу стратегічної роботи і аналітики Українського інституту книги Юрій Марченко. На другому KyivBookFest він представив дані дані Книжкової палати України за 2023 рік.

Загалом частка перекладів серед художньої літератури для дорослих в 2023 сягнула 63% (у 2018 - 45%, у 2020 - 40%). 70% перекладів роблять з англійської, 4% - з російської.

Частка видань російською мовою стабільно зменшується, але не зникає. У 2023 році 4,6% назв та 1,2% тиражів видали російською, серед худліту для дорослих російськомовні книжки склали 9,6% назв та 4% тиражів.

“Родовою травмою” українського книжкового ринку Юрій Марченко назвав мікротиражі. У 2023 році тиражем до 500 примірників вийшло майже 50% книжок; бестселерами (більше 100 тис. примірників) стали 0,1% видань.

Загальний випуск книжок у 2023 році (24,7 млн примірників) трохи збільшився порівняно з 2022-м (11,7 млн), але не вийшов на рівень доковідного 2019-го (61,3) чи навіть ковідного 2020-го (41,9). Виторги зростають через подорожчання книжок. Середня вартість “сучукрліт” книги склала у 2023 році 280 грн.

“Драйвером ринку” виступають комікси: у 2023 видали 8,6 млн примірників (у 2018 - 1,4 млн).

Продажі книжок зростають у першу чергу в лідерів книжкової торгівлі: мережа “Книгарня Є” за 2023 рік мала виторг 823 млн (за 2020 - 215 млн); Якабу, відповідно – 503 млн (170 млн).

За категоріями в Україні видають переважно навчально-методичну літературу (52%); шкільні підручники склали у 2023 році 33,3%, тоді як худліт для дорослих - 23,4%, а для дітей - 22,8%.

УІК сформулював такі тенденції українського книжкового ринку:

Галузь зростає, але залишається мало видимою в масштабах країни.

Випуск книжок (тиражі і кількість назв) зростає, але досі не вийшла на рівень доковідного 2019 року попри заборону імпорту, авторів-громадян РФ та перекладів на російську.

Виторги зростають через подорожчання книжок.

Великі гравці легше подолали кризу і швидше розвиваються, що створює передумови для їхнього домінування.

Недостатньо творів українських авторів.

Проблеми галузевої статистики не вирішуються.

Висока частка підручників з непрозорим (на думку самих видавців) відбором.

Запропоновані УІК висновки для державної політики: