Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

За проголосували 252 народні депутати. Про це повідомив Олексій Гоннчаренко в Telegram.

Кандидатуру Точицького вранці схвалив профільний комітет. Точицький – дипломат із багаторічним досвідом. Заступник голови Офісу президента, раніше був представником України при ЄС.

До сьогодні міністерство культури мало в.о. – Ростислава Карандєєва. Він займав цю посаду з липня 2023, після звільнення Олександра Ткаченка. За даними LB.ua, кандидатуру Карандєєва спочатку розглядали для призначення повноцінним міністром, але зрештою для цієї посади обрали Точицького. Міністерство мало назву культури та інформаційної політики, але зараз замінили на "і стратегічних комунікацій".

Хто такий Микола Точицький

Фото: Mykola Tochytskyi/Kris Beckers Facebook Микола Точицький

Микола Точицький здобув освіту в КНУ імені Тараса Шевченка. Працював в Управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України, був третім і другим секретарем у посольстві України в Бельгії, пише Рух Чесно.

З 2010 до 2016 – постійний представник України при Раді Європи.

З 2016 до 2021 був представником у ЄС, також працював послом в Бельгії та Люксембурзі.

У 2021-2024 був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а звідти перейшов до Офісу президента.