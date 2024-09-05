Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
ГоловнаКультура

Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій

Він – кадровий дипломат. 

Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій
Мінкультури
Фото: Укрiнформ

Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України. 

За проголосували 252 народні депутати. Про це повідомив Олексій Гоннчаренко в Telegram. 

Кандидатуру Точицького вранці схвалив профільний комітет. Точицький – дипломат із багаторічним досвідом. Заступник голови Офісу президента, раніше був представником України при ЄС.

До сьогодні міністерство культури мало в.о. – Ростислава Карандєєва. Він займав цю посаду з липня 2023, після звільнення Олександра Ткаченка. За даними LB.ua, кандидатуру Карандєєва спочатку розглядали для призначення повноцінним міністром, але зрештою для цієї посади обрали Точицького. Міністерство мало назву культури та інформаційної політики, але зараз замінили на "і стратегічних комунікацій". 

Хто такий Микола Точицький

Микола Точицький
Фото: Mykola Tochytskyi/Kris Beckers Facebook
Микола Точицький

Микола Точицький здобув освіту в КНУ імені Тараса Шевченка. Працював в Управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України, був третім і другим секретарем у посольстві України в Бельгії, пише Рух Чесно. 

З 2010 до 2016 – постійний представник України при Раді Європи. 

З 2016 до 2021 був представником у ЄС, також працював послом в Бельгії та Люксембурзі.

У 2021-2024 був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а звідти перейшов до Офісу президента. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies