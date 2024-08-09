Мінкультури вимагає виділити 200 млн гривень в бюджеті наступного року на закупівлю книг

Раніше Мінкультури провело з цього приводу попередні консультації з Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Держбюджет України протягом трьох останніх років не мав видаткових статей на оновлення книжкового фонду бібліотек, і це може призвести до повного занепаду бібліотечної галузі.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“МКІП наполегливо ініціює передбачити в проєкті Державного бюджету на 2025 рік кошти на реалізацію програми придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів в обсязі не менше 200 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Мінкультури провело попередні консультації з Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, на яких дійшли згоди визнати бюджетним пріоритетом наступного року у сфері культури створення якісного україномовного контенту та відновлення програми поповнення книжкових фондів публічних бібліотек.

Мінкультури нагадало, що в Україні запроваджена державна допомога на придбання книжкової продукції, яка буде реалізована цього року в обсязі 372 млн гривень. Це дозволить українцям, які досягли 18-ти річного віку, придбати майже 1,5 млн книжок.