Новий театральний сезон: які прем’єри на нас чекають

Після огляду прем’єр , які покажуть у новому сезоні оперні театри країни, переходимо до планів драмтеатрів. На нас чекає насичена програма: побачимо три нові постановки Шекспіра, прем’єри за Есхілом і Дікенсом, українську класику від Котляревського до Підмогильного, вистави про Параджанова та Крушельницьку, дві трагікомедії про війну в Україні.

Театр Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкриє сезон 27 серпня виставою «Украдене щастя» Дмитра Богомазова за п’єсою Франка. Це відновить традицію розпочинати сезон творами письменника, ім’я якого носить театр.

Фото: ft.org.ua Вистава «Украдене щастя» на сцені Театру Франка

У жовтні на основній сцені відбудеться прем’єра вистави «Слуга двом панам» Давида Петросяна за Карлом Гольдоні, а на початку листопада на камерній сцені — «Розп'яття Прометея» за Есхілом у постановці Йокубаса Бразіса, учня Оскараса Коршуноваса й Рімаса Тумінаса. Спектакль супроводжуватимуть лекції мистецтвознавців Діани Клочко й Павла Гудімова. Цього ж місяця на основній сцені прем’єра шекспірівської драми «Сон літньої ночі» в постановці Івана Уривського.

Далі на основній сцені театр планує поставити «Енеїду» Давида Петросяна за Котляревським й «Ундіну» Дмитра Богомазова за Фрідріхом де ла Мотт Фуке і Жаном Жироду, котра завершить сезон.

На камерній сцені театр має намір запустити серію проєктів, присвячених темі Розстріляного відродження. Її відкриє перша п'єса Миколи Куліша «97» у постановці Андріуса Жорнаса. Наступними стануть «Місто» Оксани Дмитрієвої за Підмогильним і «Сентиментальна історія» Наталі Сиваненко за Хвильовим.

Крім того, Театр Франка хоче показати виставку «Вцілілі», створену студентами Академії Бойчука за підтримки УКФ, й адаптує свої приміщення під потреби людей з інвалідністю.

Театр на Подолі

Фото: theatreonpodol.com Вистава «Передчуття Мини Мазайла»

Київський драматичний театр на Подолі відкриває сезон 7 серпня циклом вистав засновника театру Віталія Малахова («Передчуття Мини Мазайла» за Миколою Кулішем, «Сто тисяч» за Іваном Карпенком-Карим, «Сірі бджоли» за Андрієм Курковим і «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за Панасом Мирним).

Першою прем'єрою сезону стане фарс «Шановані безумці» Сергія Маслобойщикова за твором «Божевільна з Шайо» Жана Жироду. Також готують горор «Жінка в білому» зі сценографією Андреаса фон Шліпе та п’єсу Річарда Нельсона про один з періодів української історії, яку американський драматург пише спеціально для Театру на Подолі. Крім того, запланували прем'єри від Давида Петросяна та Дмитра Богомазова (подробиць театр поки що не розголошує).

Малий театр

Український малий драматичний театр відкриє 36-й сезон 29 серпня виставою Дмитра Весельського «Довірливі розмови» — цьогоріч вона потрапила у фінал премії «ГРА» в номінації «Найкраща камерна вистава».

Фото: klymenko.data-tec.net Малий драматичний театр

Репертуар театр зосередить на українській класиці, зокрема, планує прем’єри за творами Майка Йогансена й Івана Франка. Також обіцяє продовжувати проєкт «Театр у контексті» (щомісячні лекції, передмови до вистав, розмови про мистецтво, читання сучасної української літератури) та співпрацю з галереєю The Naked Room у межах проєкту «Камерна виставка» (у залі театру експонуватимуть щоразу новий мистецький твір).

Завершити сезон театр планує в червні фестивалем «Культ Києва», присвяченим зануренню в київську літературу, музику, візуальне мистецтво, кіно, моду й історію.

Театр на лівому березі

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі відкриється 7 вересня прем’єрою минулого сезону — виставою «Легенди Києва» Наталі Сиваненко.

Фото: drama-comedy.kiev.ua/ Вистава «Легенди Києва»

На осінь театр запланував такі прем’єри: шекспірівський «Отелло» в постановці Оксани Дмітрієвої (вересень), «Копи проти равликів» Роба Фельдмана за п'єсою Ніни Захоженко (жовтень), Ha*l*t у постановці Тамари Трунової за текстом Тамари Трунової та Марини Смілянець (листопад) — рефлексії на тему вистави, яка не сталася через вторгнення Росії; Ha*l*t — це Hamlet, з якого вирвали, вирізали me — мене.

Серед зимових прем’єр – «Кавказьке крейдяне коло» в постановці Дато Тавадзе за п'єсою Бертольда Брехта, «Син» Євгенія Резніченка за п'єсою Флоріана Зеллера (вистава «Батько» в постановці Стаса Жиркова з цієї трилогії — серед найпопулярніших у театрі). Також у новому сезоні запланували прем'єри спектаклів Тамари Трунової, Дмитра Захоженка, Олександра Соколова (поки що без подробиць).

Театр проведе фестиваль «Митниця. Нова режисура», започаткований у 2022-му, аби відкрити нові імена й підтримати режисерів-початківців. Цьогоріч покази фіналістів пройдуть 11–13 жовтня.

Театр Лесі Українки

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки розпочинає сезон 14 вересня. Наразі готовий оголосити лише дві прем’єри. Перша — вистава для сімейного перегляду «Острів скарбів» у постановці Ольги Гаврилюк за романом Роберта Луїса Стівенсона в адаптації Брайоні Лавері. Її він покаже 24 рази, адже обмежений ліцензією.

Фото: lesyatheatre.com.ua Афіша прем'єри «Острів скарбів»

Друга запланована прем’єра — лірична комедія «Соло для ударних» у постановці Валентина Козьменка-Делінде за п’єсою Освальда Заградника.

Театр «Золоті ворота»

Театр «Золоті ворота» відкриє 45-й сезон 23 серпня. Назва сезону – #ТЕАТР_ТВОГО_МІСТА, його присвятять зв'язку між театрами різних українських міст і їхніми мешканцями від початку повномасштабного вторгнення, котрий продовжує міцнішати.

На відкриття театр запланував прем’єру «Я повернуся» Анни Турло за однойменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко. Це трагікомедія про депортованих українських дітей: троє підлітків з Херсонщини опиняються в дитячому таборі окупованого Криму; вони кидають виклик усьому світу, протистоять дорослим, вчаться підтримувати одне одного і вірять у щасливий кінець.

За підтримки УКФ цю виставу також покажуть у Празі та зроблять її відеоверсію для трансляції в Україні й за кордоном.

Театр на Печерську

Театр на Печерську відкриває ювілейний сезон 15 серпня — йому виповнюється 25 років. На відкриття він підготував прем’єру — виставу «Соломія» Олени Лазовіч про життя Соломії Крушельницької, створену у взаємодії з командою Музично-меморіального музею Крушельницької у Львові. Особливо чутливих глядачів театр попереджає: у виставі є сцени з оголеною натурою.

Фото: newtheatre.kiev.ua Вистава «Соломія»

Також Театр на Печерську продовжить покази прем’єри минулого сезону — вистави «Камінний господар» Ольги Ларіної за драмою Лесі Українки.

Театр Заньковецької

У Національному театрі імені Марії Заньковецької сезон відкриють 23 серпня прем’єрою «Кайдаші» Ігоря Білиця за повістю «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького. Вона об’єднає відразу декілька локацій: укриття, камерну сцену та блакитну залу. За режисерським задумом, перехід між сценами відображатиме розвиток стосунків у сім’ї Кайдашів. Дія постановки розгортається у зворотному щодо повісті порядку: від кінця до першої частини.

Фото: zankovetska.com.ua

21 вересеня на великій сцені театру відбудеться прем’єра мюзиклу «Чарлі і шоколадна фабрика» Наталі Сиваненко за книжкою Роальда Дала. Правовласники вперше дали згоду на постановку цього мюзиклу в Україні. Восени театр також відновить покази «Тригрошової опери» Бертольда Брехта й Курта Вайля в режисурі Максима Голенка, яку поставили ще у 2021 році.

Наприкінці року на великій сцені покажуть ще одну прем’єру — «Сірано де Бержерака» Давида Петросяна за комедією Едмона Ростана. А на сцені «Стрих», відкритій минулоріч для постановок за сучасною українською прозою та поезією, дебютуватиме режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, відомий за фільмом «Памфір». Це буде його перша робота на театральній сцені.

Крім того, наступного літа Театр Заньковецької візьме участь у Шекспірівському фестивалі у Гданську з виставою «Буря» Оксани Дмітрієвої за однойменною трагікомедією Шекспіра.

Театр Курбаса

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса відкриє 37-й сезон 16 серпня виставою «Королева краси» Ігоря Задніпряного за п’єсою Мартіна Макдони.

Наразі театр готовий проанонсувати лише березневу прем’єру міжнародної вистави за підтримки Посольства США в Україні (без подробиць) й екскурсію в межах Днів європейської спадщини «За лаштунками театру Cаsino de Paris».

ХАДТ (Театр Квітки)

Першою прем’єрою 92-го сезону Харківського академічного драматичного театру стане вистава «Сільвія» Світлани Луполчук за мотивами п'єси Альберта Рамсделла Герні-молодшого.

Фото: facebook/Харківський академічний драматичний театр Харківський академічний драматичний театр

Цьогоріч театр позбувся імені Пушкіна в назві й тепер прагне отримати ім'я Григорія Квітки-Основ'яненка та розвивати брендову назву «Театр Квітки». З цього приводу планує прем’єру за п’єсою Дмитра Тернового про життя Квітки-Основ'яненка в постановці Ольги Тернової.

На зимові свята готує прем’єру казки для сімейного перегляду в постановці Віктора Єрмоленка. А після цього — трагікомедію «Станція “ПЕРЕМОГА”» Валерія Гуйвіна за п’єсою Олега Михайлова про події в харківському метро на початку повномасштабного вторгнення.

Серед планів театру також вистави від Володимира Давиденка за життям і творчістю Володимира Винниченка та Миколи Хвильового, вистава від Сергія Москаленка за творами Лесі Українки «На полі крові» та «В катакомбах».

Харківський театр ляльок

Харківський державний академічний театр ляльок імені Афанасьєва розпочне сезон 25 серпня. Через небезпечну ситуацію в місті покази проходитимуть у захищеному просторі Art-Area ДК.

У вересні театр візьме участь в івано-франківському проєкті «Харків: (не)релокована культура» — покаже «Калинову сопілку» Оксани Дмітрієвої за повістю Оксани Забужко й «Жирафа Монса» також Оксани Дмітрієвої в оформленні художника Костянтина Зоркіна. Другий спектакль потрапив у фінал премії «ГРА» в категорії «Найкраща дитяча вистава»; його повезуть у лялькарську столицю світу, місто Шарлевіль-Мєзьєр, на фестиваль Temps d’M 2024.

Фото: puppet.kharkov.ua «Калинова сопілка» ВиставаКалинова сопілка»

Прем’єри театр поки що не готовий оголосити, але запевняє, що працює над ними.

«Нафта»

Харківський альтернативний театр «Нафта» працює без перерви на літо. Найближчу прем’єру він оголосив на 27 серпня: це буде імпресіоністська вистава про Харків 1920-х «ХАРТЕДЕ 20» Ніни Хижної за текстом Люби Ільницької. У її фундаменті — історії та творчість харківських митців і мисткинь 1920-х років і фантазії про майбутнє. Покази відбуватимуться у просторі Some People.

Крім того, театр далі проводитиме освітні події зі сфери різних театральних професій.

Театр корифеїв

Академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького запускає сезон під гаслом «Повернення корифеїв». Запланував вісім прем’єр, з-поміж них готовий оголосити такі: «Безталанна» Ірини Ципіної за Карпенком-Карим, «Соломія. Паралельні голоси» Євгена Лавренчука про Соломію Крушельницьку, «За двома зайцями» Антона Литвинова за Старицьким, «Ігри в корифеїв» Ігоря Ортенберґа та ще кілька режисерських дебютів, щодо яких тривають перемовини.

Фото: facebook.com/theatrekoryfeiv Театр корифеїв, Кропивницький

У театрі працюватимуть п'ять майданчиків: основна сцена, мала сцена, сценічний простір у фоє та два просто неба: спеціально побудована сцена перед театром і сцена в місці сили українського театру — Хуторі Надія.

Крім того, планують театральну школу для дорослих і дітей і підготовку польсько-українського оперного проєкту, прем'єра якого призначена на листопад 2025 року.

Театр імені Василька (Одеський український театр)

Одеський академічний музично-драматичний театр імені Василька відкриє ювілейний, 100-й сезон 23 серпня прем’єрою вистави «Вирій» Мирослави Ткач й Олександра Самусенка за однойменною п’єсою Наталії Ігнатьєвої. Наступна запланована прем’єра — вистава «Лебедине озеро. Зона» Івана Орленка, присвячена творчості Параджанова.

До нового року мають відбутися ще дві прем’єри: шекспірівська «Комедія помилок» у постановці Романа Фєдосєєва та «Різдвяні історії» Олександра Самусенка за Дікенсом.

На другу половину сезону театр планує прем’єри «Пігмаліона» Олександра Самусенка за Бернардом Шоу й постановок Павла Івлюшкіна та Валерії Романко (поки що без подробиць).