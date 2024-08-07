В Люботині Харківської області пройде перший фестиваль короткометражного кіно

10 та 11 серпня в місті Люботин Харківської області відбудеться перший фестиваль короткометражного кіно. Інформацію про це опублікували на сторінці артпростору «Внутрішність» , де проходитиме фестиваль.

Тимчасовий артпростір «Внутрішність» створила 21-річна мешканка Люботина Катерина Дев’ятко. Ця ідея з’явилася в неї у 2019 році під час Бієнале молодого мистецтва в Харкові. Артпростір розташований у гаражі по вулиці Світла, 1.

За словами організаторів, Люботинський фестиваль короткометражного кіно має на меті надати початківцям платформу для презентації своїх робіт та їх обговорення. Глядачі ж отримають можливість познайомитися з сучасним кіномистецтвом, а також дізнатися як створюється аматорське кіно в Україні.

Тема першого конкурсу – «Нічна темрява, що погойдує занавіски». Конкурсанти змагатимуться у чотирьох категоріях: «короткометражний ігровий фільм»; «короткометражний документальний фільм»; «короткометражний мок’юментарі фільм»; «короткометражний анімаційний фільм». Переможці отримають приз — занавіски для дверного отвору.

Програма фестивалю:

10 серпня

12:00 — відкриття фестивалю, вступне слово від організаторів

12:20 — майстерклас «Мобільна зйомка. База і фішки відеостворення» від Олесі Кухарчик

13:40 — майстерклас зі створення сценаріїв від люботинської кінооператорки Діани Стрижак

15:00 — перегляд відібраних до показу короткометражних фільмів (14+)

17:00 — розмова про мистецтво під час війни з мисткинею Євсевією Зякіною

11 серпня

15:00 — перегляд позаконкурсних робіт

17:00 — нагородження переможців/ниць, підбиття підсумків фестивалю

17:40 — гра з психологинею в «Міст чи парк» та святковий компот

Всі заходи фестивалю є безплатними. Організатори також обіцяють пригощати відвідувачів компотом.

З Харкова до Люботина можна доїхати приміською електричкою або на автобусі з автостанції на Холодній горі.