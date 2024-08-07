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Росіяни за добу здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Росіяни за добу здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 76 обстрілів (226 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Семенівка – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу 2 приватних будинки та ЛЕП.

Тимоновичі – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Бучки – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Михальчина Слобода – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Грем’яч – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Сумська область

Сумський район: 

Кияниця – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки, частково зруйновано приміщення комунального закладу та 2 об’єкти цивільної інфраструктури.

Велика Рибиця – 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу зруйновано приватне домоволодіння та авто.

Біловоди – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно КАБ.

Високе – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Басівка – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

Андріївка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Перше Травня – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Павлівка – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Мезенівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Писарівка – 1 вибух, ймовірно КАБ. 

Юнаківка – 8 обстрілів: 10 вибухів, ймовірно КАБ; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Волфине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Храпівщина – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки та будівлю магазину.

Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Нові Вирки – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Миропілля – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Катеринівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Покровка – 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сінне – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Славгород – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Попівка – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Олександрівка – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Шосткинський район:

Будівельне – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Ромашкове – 11 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Улиця – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Вовківка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Зноб-Трубчевська – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Ходине – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Об’єднане – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Бачівськ – 5 обстрілів: 18 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Товстодубове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Студенок – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Біла Береза – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Леміщене – 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 

Зазначимо, у ніч на середу Росія атакувала українців 30 ударними БпЛА. ППО працювала в семи областях. Всі дрони збиті.

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