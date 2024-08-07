Росіяни за добу здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Зазначимо, у ніч на середу Росія атакувала українців 30 ударними БпЛА. ППО працювала в семи областях. Всі дрони збиті.

Храпівщина – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки та будівлю магазину.

Велика Рибиця – 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу зруйновано приватне домоволодіння та авто.

Кияниця – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки, частково зруйновано приміщення комунального закладу та 2 об’єкти цивільної інфраструктури.

Семенівка – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу 2 приватних будинки та ЛЕП.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 76 обстрілів (226 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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