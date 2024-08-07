У ніч на середу Росія атакувала українців 30 ударними БпЛА. ППО працювала в семи областях

Фото: Командувач Повітряних сил у Telegram Росія атакувала 30 ударними БпЛА

У ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну безпілотниками з Приморсько-Ахтарська і Єйська. Радіотехнічні війська виявили і збили всі 30 дронів.

Бойова робота по ворожих цілях йшла у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил", – сказав він.