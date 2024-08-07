В Україні вчора відбулося 136 зіткнень, найбільша кількість атак – на Покровському і Сіверському напрямках

Покровський напрямок росіяни атакували понад 40 разів – удвічі більше, ніж наступний за кількістю Сіверський.

Протягом вівторка в Україні зафіксували 136 бойовий зіткнень. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки біля Липців, Тихого і Вовчанська, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушників і Новоосинового.

"На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського і Серебрянського лісу", – повідомив Ковальов.

На Сіверському напрямку відбулося 21 зіткнення, захисники відбили атаки росіян біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, зокрема, біля Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямкуворог атакував 18 разів неподалік Північного, Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському захисники відбили 42 атаки окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Пантелеймонівка, Карлівка, Новожеланне і Межове. Найбільша концентрація атак – поблизу Іванівки і Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки і Костянтинівки.

На Времівському росіяни здійснили штурм підрозділів біля Водяного.

"На Придніпровському напрямку два ворожі штурми противника не мали успіху", – додав речник Генштабу.

Росіяни загалом за добу завдали двох ракетних ударів (три ракети), 73 авіаударів (97 КАБів), провели понад 4900 обстрілів, з них 79 – з реактивних систем залпового вогню.