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У Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО

Росіяни з 23:00 атакують різні області України безпілотниками. 

У Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У Київській області вранці середи через ворожі дрони працювала протиповітряна оборона. Відповідне повідомлення Київська обласна військова адміністрація опублікувала у Telegram близько 7 ранку. 

В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі. 

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога в області почалася ще о 1:08 ночі і станом на 7:52 вона триває. За даними Повітряних сил, з 23 години Росія атакує Україну безпілотниками. Ворог запустив дрони в декілька груп, які спрямував проти різних регіонів України. 

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