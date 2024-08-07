У Київській області вранці фіксували ворожі дрони, працювала ППО

У Київській області вранці середи через ворожі дрони працювала протиповітряна оборона. Відповідне повідомлення Київська обласна військова адміністрація опублікувала у Telegram близько 7 ранку.

В ОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях до відбою. Деталі про атаку поки невідомі.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в області почалася ще о 1:08 ночі і станом на 7:52 вона триває. За даними Повітряних сил, з 23 години Росія атакує Україну безпілотниками. Ворог запустив дрони в декілька груп, які спрямував проти різних регіонів України.