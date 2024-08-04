Гламур у Парижі, тайські жахи та Зевс у спортивному костюмі: 6 серіалів серпня

Останній літній місяць принесе хоч і небагату, але колоритну добірку новинок. Вона порадує любителів горору й таємниць, а також потішить фанатів складних історій. Розповідаємо докладно про шість найцікавіших шоу, що вийдуть на стримінгах у серпні.

Бетмен: Хрестоносець у плащі

Де дивитися: Prime Video

Коли: 01.08

Анімаційний серіал «Бетмен: Хрестоносець у плащі» пропонують переглянути на Prime Video. Разом з відомим супергероєм глядачі зустрінуться з купкою негідників, готових сіяти хаос у Готем-Сіті.

Серіал від Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions і 6th & Idaho намагається переосмислити міфологію про Бетмена, яка зачаровувала фанатів усього світу протягом десятиліть. Персонаж з’явився ще в 1939 році з-під олівця Боба Кейна й Біла Фінґера на сторінках Detective Comics і став чи не найпопулярнішим, заполонивши відеоігри, фільми й мультфільми.

У серіалі «Бетмен: Хрестоносець у плащі» злочинці безчинствують у Готем-Сіті й тримають його мешканців у постійному страху. Багатій Брюс Вейн в образі Бетмена намагається вберегти місто й розпочинає хрестовий похід. Це привертає до нього союзників, але водночас запускає ланцюжок подій, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Посібник з убивства для хороших дівчат

Де дивитися: Netflix

Коли: 01.08

Події серіалу розгортаються через п’ять років після вбивства-самогубства, що сколихнуло містечко Літл Кілтон. Популярну старшокласницю Енді Белл убив її хлопець Сал Сінгх, який потім наклав на себе руки. Принаймні так вважають усі, включно з поліцією. Справу закрито, так? Але Піп Фітц-Амобі, яка тепер сама є старшокласницею, бачить, що жахливе вбивство все ще впливає на рідне місто, їй здається, що ця історія не закінчена. Піп починає власне розслідування, вивчаючи справу для випускного проєкту, вона сповнена рішучості докопатися до суті таємниці. Але якщо Сел цього не робив, це означає, що вбивця все ще на волі — і сама Піп може опинитися в небезпеці.

«Посібник з убивства для хороших дівчат» зняли на основі відзначеного нагородами роману Голлі Джексон. Головну роль виконала Еммі Маєрс, відома нам як подружка Венздей з однойменного серіалу.

Кошмарні колишні

Де дивитися: Netflix

Коли: 14.08

Чи знаєте ви людину, з якою живете? Творці нового документального серіалу вирішили зібрати моторошні історії чотирьох стосунків, які перетворилися на горор.

Шоу представляє свідчення жертв і зосереджується на темах довіри, зради, насильства. Творці серіалу зазначили, що під час роботи орієнтувалися на універсальне зацікавлення аудиторії стосунками з колишніми й історіями про них. Здається, що кожен має неприємний досвід і відчуття, наче гірше бути не може. Але чи так це насправді?

Емілі в Парижі: 4 сезон

Де дивитися: Netflix

Коли: 15.08

Цей серіал критикували за стереотипне зображення Парижа й етнічних меншин. Зокрема, у другому сезоні головна героїня зустрічається з українською персонажкою Петрою, образ якої обурив соцмережі, адже Петра зображена неосвіченою крадійкою. З цього приводу Міністерство культури України навіть контактувало з Netflix.

Та незважаючи на контраверсійність, історія про американку Емілі в Парижі завоювала фанаток і фанатів легким веселим сюжетом і красивими вбраннями героїні. Четвертий сезон творці обіцяють збагатити подорожами, насиченою драмою, коханням і новими героями. Чи вдасться їм не перевантажити історію черговими стереотипами, побачимо вже зовсім скоро.

Кошмарний вівторок: Екстремальний жах

Де дивитися: Netflix

Коли: 20.08

Трейлер майбутнього тайського серіалу жахів «Кошмарний вівторок» гарантовано не залишить байдужими. Автори восьмисерійної антології надихалися найбільш моторошними історіями з популярного тайського радіошоу «Кошмарний вівторок» (Angkhan Khlumpong).

Серіал демонструє фірмову тайську манеру оповідання жахів, яку знають і люблять шанувальники. Візуальне втілення моторошних радіоказок триматиме глядачів у напрузі. Кожен епізод створений окремим режисером і має зоряний акторський склад. Побачимо все: від весільних суконь з привидами й проклятих будинків до мстивих духів і тривожних сімейних таємниць. «Кошмарний вівторок: Екстремальний жах» обов’язковий до перегляду для любителів жахів.

КАОС

Де дивитися: Netflix

Коли: 29.08

Зевс у спортивному костюмі? Чому б і ні? Майбутня драма «КАОС» бере все, що ми знаємо про грецьку міфологію, і перевертає з ніг на голову, додаючи смак сучасності — і все це з безжальним царем богів у центрі.

Сценаристом серіалу став Чарлі Ковелл («Кінець ї***ого світу»), а продюсували виробники «Чорнобилю». Ковелл був одержимий грецькою міфологією з раннього дитинства і зумів досягти цікавого поєднання класики з попкультурним колоритом.

Дія серіалу відбувається в нашому світі, хоч він має певні викривлення й трішки інші правила. Творці серіалу пропонують поглянути на саму сутність хаосу, адже нам часто здається, що хаос — це щось погане. Але чи справді це так?

«КАОС» має всі шанси на успіх. Він драматичний, комічний, глибокий і місцями абсурдний — те, що потрібно для хорошої історії.