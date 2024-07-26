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На Тайвані оприлюднили трейлер серіалу про китайське вторгнення, який частково фінансує уряд

Команда режисерки Чен Шін-мей веде переговори з великою міжнародною потоковою платформою щодо випуску серіалу, сподіваючись привернути більшу увагу до загрози з боку Китаю.

На Тайвані оприлюднили трейлер серіалу про китайське вторгнення, який частково фінансує уряд
Зйомки тайванського серіалу "Нульовий день"
Фото: Zeroday Cultural and Creative

На Тайвані трейлер серіалу “Нульовий день”, який частково фінансує уряд острова і у якому йдеться про китайське вторгнення, викликав занепокоєння.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що Народно-визвольна армія Китаю (НВА) регулярно публікує пропаганду, що зображує напади на самоврядну демократію.

“Перспектива конфлікту з обох боків протоки існує вже кілька десятиліть, але рідко безпосередньо обговорюється в тайванських телешоу, частково через чутливість теми та ризик відлякати інвесторів у глобальному центрі чіпів”, ‒ зазначає видання. 

Вихід трейлера цього тижня збігся із щорічними навчаннями з підготовки до вторгнення з боку Китаю.

“Загроза не є чимось новим, але ми уникали говорити про неї через делікатність питання”, ‒ сказала продюсерка серіалу Чен Шін-мей.

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Трейлер довжиною майже 18 хвилин зображує вигадану операцію НВА з організації морської блокади Тайваню під виглядом пошуково-рятувальної операції. Він також показує кібератаки, що руйнують інфраструктуру, та саботаж з боку колабораціоністів Пекіна напередодні війни.

10-серійний серіал фінансують міністерство культури Тайваню та Роберт Цао ‒ засновник та колишній голова компанії United Microelectronics Corporation, другого за величиною контрактного виробника мікросхем на Тайвані. Цао був затятим прихильником посилення оборони Тайвані. У 2022 році він обіцяв пообіцяв виділити 1 млрд нових тайванських доларів (30,5 млн доларів США) на допомогу у навчанні 3 млн цивільних солдатів.

Чен розповіла, що її команда веде переговори з великою міжнародною потоковою платформою щодо випуску серіалу, сподіваючись привернути більше глобальної уваги до загроз, з якими стикається Тайвань з боку Китаю. Вона відмовилася публічно називати назву компанії.

Кілька акторів і режисерів вибули з проекту через побоювання образити Китай.

  • Влада Тайваню посилила зусилля щодо зміцнення оборони проти агресії Китаю, зокрема продовживши терміни обов’язкової військової служби з чотирьох до 12 місяців. Однак аналітики з питань безпеки загалом вважають острів погано підготовленим для стримування чи опору Китаю, посилаючись на скорочення армії Тайваню та кількості добровольців.
  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп цього місяця заявив, що Тайвань “має платити” США за захист від китайських військових загроз.
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