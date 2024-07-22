Тайвань проводить щорічні військові навчання, аби перевірити готовність до атак Китаю

Тайвань розпочав сьогодні щорічні навчання Хань Куанг, під час яких перевіряється та уточнюється готовність острівної держави до можливого китайського вторгнення.

Про це пише Німецька хвиля.

Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що цьогорічні п'ятиденні навчання перевірять здатність острівної держави захищати критично важливу інфраструктуру в столиці та сприяти підвищенню стійкості ключових об’єктів у всій країні.

Сьогодні тайванські військові розпочали перший день навчань із захисту великого порту Тайбею.

У четвер міжнародний аеропорт Таоюань закриється на годину вранці для тренувань.

Заплановані також посилені нічні навчання та тренування для відпрацювання операцій в умовах розриву командних ліній.

Військові ігри відбуватимуться паралельно з навчаннями цивільної оборони, під час яких вулиці великих міст евакуюють на пів години під час імітації китайської ракетної атаки, а на мобільні телефони надсилаються тестові сигнали тривоги.

Фото: EPA/UPG