Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
ГоловнаСвіт

Тайвань проводить щорічні військові навчання, аби перевірити готовність до атак Китаю

Сьогодні військові військові тренуватимуться захищати великий порт Тайбею.

Тайвань проводить щорічні військові навчання, аби перевірити готовність до атак Китаю
Фото: EPA/UPG

Тайвань розпочав сьогодні щорічні навчання Хань Куанг, під час яких перевіряється та уточнюється готовність острівної держави до можливого китайського вторгнення.

Про це пише Німецька хвиля.

Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що цьогорічні п'ятиденні навчання перевірять здатність острівної держави захищати критично важливу інфраструктуру в столиці та сприяти підвищенню стійкості ключових об’єктів у всій країні.

Сьогодні тайванські військові розпочали перший день навчань із захисту великого порту Тайбею.

У четвер міжнародний аеропорт Таоюань закриється на годину вранці для тренувань.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Заплановані також посилені нічні навчання та тренування для відпрацювання операцій в умовах розриву командних ліній.

Військові ігри відбуватимуться паралельно з навчаннями цивільної оборони, під час яких вулиці великих міст евакуюють на пів години під час імітації китайської ракетної атаки, а на мобільні телефони надсилаються тестові сигнали тривоги.

Фото: EPA/UPG

  • Китай протягом чотирьох років проводить регулярні навчання навколо Тайваню, намагаючись змусити Тайбей визнати суверенітет Пекіна. КНР також часто посилає свої військові літаки в небо поблизу острова, щоб підкреслити свою міць.
  • Навчання на Тайвані розпочалися у період, коли відносини між Тайбеєм і Пекіном стали особливо напружені після інавгураційної промови 20 травня президента Лая Цінде, яку Китай назвав сепаратистською.
  • Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає використання військової сили для відстоювання свого суверенітету.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies