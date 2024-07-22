На півдні Туреччини обвалилася нафтова вежа, загинув інженер

Унаслідок обвалу бурової установки, що працює на родовищі у провінції Ширнак на південному сході Туреччини загинула людина.

Про це йдеться у дописі місцевої влади на соціальній платформі X.

“Нещасний випадок стався через обвалення бетонної підлоги бурової установки, що працює на родовищі Шай під управлінням регіональної дирекції державної компанії Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) у провінції Ширнак”, – йдеться у пресрелізі.

Унаслідок інциденту загинув інженер. Врятували двох людей. Один з постраждалих опинився під уламками вежі, його врятували одразу і відправили у лікарню гелікоптером.

За фактом нещасного випадку розпочато розслідування.