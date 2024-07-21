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В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму

На вулиці вийшло майже 10 тисяч людей.

В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Акція протесту в Іспанії
Фото: Eldiario.es

В Іспанії близько 10 тисяч активістів, котрі виступають проти туризму, вийшли на акцію протесту. Захід відбувся в місті Пальма, передає Reuterts.

Люди несли в руках саморобні моделі літаків та круїзних лайнерів, а також плакати з написами "Ні масовому туризму", "Зупиніть приватні літаки" та ін.

Протести проти туризму
Фото: Diario de Mallorca
Протести проти туризму

Активісти, які виступають проти туризму, цього року організували серію протестів у Барселоні та інших відомих місцях відпочинку, зокрема, у Малазі та Канарських островах. Протестувальники заявляють, що через туристів зростає вартість житла і в результаті місцеві не можуть дозволити собі придбати нерухомість у центрі міста. Також збільшується навантаження на комунальні служби, особливо влітку.

Акцію навіть підтримали деякі туристи. Інші були збентежені.

Протести проти туризму
Фото: lavanguardia.com
Протести проти туризму

Протести проти туризму
Фото: diariodemallorca.es
Протести проти туризму

За даними Національного інституту статистики Іспанії, минулого року Балеарські острови стали другим за популярністю регіоном країни серед туристів після Каталонії, прийнявши 14,4 млн. відпочивальників.

Організація підприємців Exceltur, що обслуговує туристичну галузь, підрахувала - туризм генерує 45% валового внутрішнього продукту Балеарських островів.

У першому кварталі цього року Іспанію відвідало 16,1 млн осіб, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року туристи витратили у цій країні 109 млрд євро порівняно з 63,5 млрд євро у Франції.

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