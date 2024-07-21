КНДР надіслала Південній Кореї нову партію повітряних куль зі сміттям

Північна Корея знову надсилає повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на військових Сеула.
Військовослужбовці додали, що Південна Корея відтак посилює своє антипхеньянське пропагандистське мовлення на кордоні між двома Кореями.
“Північ запускає ще одну партію повітряних куль зі сміттям”, ‒ йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
Людям радять не торкатися до цих об’єктів і повідомляти про них військовим або правоохоронцям.
Перед цим нові повітряні кулі з Північної Кореї з'явилися після того, як Південь оголосив у четвер про відновлення пропагандистських передач через гучномовці, спрямовані на Пхеньян.
Трансляції розпочалися знову вперше майже за 40 днів.
Психологічна битва у стилі холодної війни між Північчю та Півднем на Корейському півострові призвела до кампанії повітряних куль “око за око”. КНДР з кінця травня відправила через кордон близько 2000 повітряних куль зі сміттям, заявивши, що це є відплата за запуск пропагандистських повітряних куль південнокорейськими активістами.
- 4 червня Південна Корея повністю призупинила міжкорейську військову угоду 2018 року. Це дозволило Сеулу відновити військові навчання для зміцнення передової оборони. Раніше артилерійські і морські навчання, а також польові маневри військ були заборонені через створення в цьому районі сухопутних і морських буферних зон. Біля кордону також визначили заборонені для польотів зони, щоб запобігти випадковим зіткненням літаків.
- Раніше цього тижня Кім Йо Чон, сестра лідера Північної Кореї, пригрозила, що Південна Корея зіткнеться з "жахливими та дорогими" наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати розсилати листівки з критикою Північної Кореї.