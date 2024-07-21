КНДР надіслала Південній Кореї нову партію повітряних куль зі сміттям

Сеул посилює своє антипхеньянське пропагандистське мовлення на кордоні.

Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї

Північна Корея знову надсилає повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на військових Сеула.

Військовослужбовці додали, що Південна Корея відтак посилює своє антипхеньянське пропагандистське мовлення на кордоні між двома Кореями.

“Північ запускає ще одну партію повітряних куль зі сміттям”, ‒ йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Людям радять не торкатися до цих об’єктів і повідомляти про них військовим або правоохоронцям.

Перед цим нові повітряні кулі з Північної Кореї з'явилися після того, як Південь оголосив у четвер про відновлення пропагандистських передач через гучномовці, спрямовані на Пхеньян.

Трансляції розпочалися знову вперше майже за 40 днів.

Психологічна битва у стилі холодної війни між Північчю та Півднем на Корейському півострові призвела до кампанії повітряних куль “око за око”. КНДР з кінця травня відправила через кордон близько 2000 повітряних куль зі сміттям, заявивши, що це є відплата за запуск пропагандистських повітряних куль південнокорейськими активістами.