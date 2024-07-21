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КНДР надіслала Південній Кореї нову партію повітряних куль зі сміттям

Сеул посилює своє антипхеньянське пропагандистське мовлення на кордоні.

КНДР надіслала Південній Кореї нову партію повітряних куль зі сміттям
Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Північна Корея знову надсилає повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на військових Сеула.

Військовослужбовці додали, що Південна Корея відтак посилює своє антипхеньянське пропагандистське мовлення на кордоні між двома Кореями.

“Північ запускає ще одну партію повітряних куль зі сміттям”, ‒ йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. 

Людям радять не торкатися до цих об’єктів і повідомляти про них військовим або правоохоронцям.

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Перед цим нові повітряні кулі з Північної Кореї з'явилися після того, як Південь оголосив у четвер про відновлення пропагандистських передач через гучномовці, спрямовані на Пхеньян.

Трансляції розпочалися знову вперше майже за 40 днів.

Психологічна битва у стилі холодної війни між Північчю та Півднем на Корейському півострові призвела до кампанії повітряних куль “око за око”. КНДР з кінця травня відправила через кордон близько 2000 повітряних куль зі сміттям, заявивши, що це є відплата за запуск пропагандистських повітряних куль південнокорейськими активістами.

  • 4 червня Південна Корея повністю призупинила міжкорейську військову угоду 2018 року. Це дозволило Сеулу відновити військові навчання для зміцнення передової оборони. Раніше артилерійські і морські навчання, а також польові маневри військ були заборонені через створення в цьому районі сухопутних і морських буферних зон. Біля кордону також визначили заборонені для польотів зони, щоб запобігти випадковим зіткненням літаків.
  • Раніше цього тижня Кім Йо Чон, сестра лідера Північної Кореї, пригрозила, що Південна Корея зіткнеться з "жахливими та дорогими" наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати розсилати листівки з критикою Північної Кореї.
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