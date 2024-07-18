Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСвіт

КНДР вкотре запустила кулі зі сміттям до Південної Кореї

Наразі виявили близько 90 таких куль, у яких було сміття та інші відходи. 

КНДР вкотре запустила кулі зі сміттям до Південної Кореї
Повітряна куля зі сміттям з КНДР. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Північна Корея вкотре запустила повітряні кулі із сміттям в бік Південної Кореї.

Про це із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів пише Yonhap.

Повітряні кулі рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує Сеул.

Влада закликала не торкатися повітряних куль, що впали, і повідомляти про це військовим або поліції.Наразі виявили близько 90 таких куль, у яких було сміття та інші відходи. 

Запущені КНДР кулі
Фото: Yonhap
Запущені КНДР кулі

З кінця травня Північна Корея запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям як протест проти антипхеньянських листівок, які розкидає Південна Корея.

Перед цим сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина попередила, що Південна Корея зіткнеться з «жахливими та дорогими» наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати надсилати до КНДР листівки проти Пхеньяна.

Востаннє Північна Корея в ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це було вп'яте за місяць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies