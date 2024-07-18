КНДР вкотре запустила кулі зі сміттям до Південної Кореї

Наразі виявили близько 90 таких куль, у яких було сміття та інші відходи.

Північна Корея вкотре запустила повітряні кулі із сміттям в бік Південної Кореї.

Про це із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів пише Yonhap.

Повітряні кулі рухалися до північної частини провінції Кьонгі, яка оточує Сеул.

Влада закликала не торкатися повітряних куль, що впали, і повідомляти про це військовим або поліції.Наразі виявили близько 90 таких куль, у яких було сміття та інші відходи.

Фото: Yonhap Запущені КНДР кулі

З кінця травня Північна Корея запустила понад 2000 повітряних куль зі сміттям як протест проти антипхеньянських листівок, які розкидає Південна Корея.

Перед цим сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина попередила, що Південна Корея зіткнеться з «жахливими та дорогими» наслідками, якщо дозволить північнокорейським перебіжчикам продовжувати надсилати до КНДР листівки проти Пхеньяна.

Востаннє Північна Корея в ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це було вп'яте за місяць.