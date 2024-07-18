У США росіянина посадили на 3 роки за контрабанду до РФ мікроелектроніки подвійного призначення

Техніка, яку придбали росіянизастосовується у прицілах, приладах нічного бачення, тепловій оптиці та інших системах зброї.

У США посадили до в'язниці на три роки 52-річного росіянина Максима Марченка за незаконне придбання великої кількості виробленої в США мікроелектроніки подвійного призначення і передачу її до Росії. Після звільнення він під наглядом.

Про це повідомили у міністерстві юстиції США.

Росіянин брав участь у незаконній схемі, за якою закуповувалися органічні світлодіодні (OLED) мікродисплеї для РФ. Марченко із спільниками керували міжнародною мережею контрабанди чутливої мікроелектроніки, яка використовується у військовій екіпіровці та інших системах озброєння. Також техніка, яку придбали росіяни застосовується у прицілах, приладах нічного бачення, тепловій оптиці та інших системах зброї.

Загалом у період з травня 2022 року до серпня 2023 року підставні компанії Марченка перерахували понад 1,6 мільйона доларів до Сполучених Штатів на закупівлю OLED-мікродисплеїв до Росії.

«Сьогоднішній вирок притягує пана Марченка до відповідальності за його роль у закупівельному синдикаті, який направляв вироблену в США військову мікроелектроніку кінцевим споживачам у Росії, незаконно доставляючи контрольовані технології на сотні тисяч доларів», – повідомили у генпрокуратурі Штатів.

Також додали, що міністерство продовжуватиме ліквідовувати схожі схеми та викривати осіб, які "використовують свої бізнес-навички та зв’язки для просування російської війни", а передача мікроелектроніки військового класу через Гонконг до Росії допомагає підживлювати двигун російської військової машини.

"Сьогоднішній вирок є лише останнім прикладом наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб зруйнувати незаконні російські мережі закупівель", – зазначили в американському мін'юсті.

Відповідно до судових документів, Марченко є громадянином Росії, який проживає в Гонконгу та керує декількома гонконгськими підставними компаніями, через які шахрайським шляхом отримували техніку від американських дистриб’юторів. Зокрема, вони удавали, що поставка призначається кінцевим користувачам у Китаї та інших країнах для використання в електронних мікроскопах для медичних досліджень або мисливських рушниць.

Нещодавно у США вперше ліквідували масштабну російську "ботоферму", створену за допомогою штучного інтелекту у соцмережі Х.