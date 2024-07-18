У Франції переобрали президентку нижньої палати парламенту

За підсумками третього туру голосування президенткою Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту) залишилася Яель Брон-Піве, передає BFM.
Брон-Піве, яка належить до партії президента Еммануеля Макрона, набрала 220 голосів і випередила комуніста Андре Шассеня від NFP (207 голосів) і Себастьєна Шеню від RN (141 голос).
У своїй першій промові після переобрання Брон-Піве наголосила, що "останні кілька тижнів були надзвичайно напруженими" і "ми побачили стурбовану, роздроблену країну", тому на парламентарях лежить "величезна відповідальність", щоб об'єднатися попри розбіжності і рухати вперед.
"Ми маємо запропонувати нові рішення... Ця Національна асамблея більш представницька для французів, ніж будь-коли, але вона також більш розділена, ніж будь-коли. У нас немає вибору, ми повинні погодитися, ми повинні співпрацювати, ми повинні бути спроможними шукати компроміси, вміти слухати один одного і рухатися вперед", - заявила президентка Національних зборів.
Суперники Брон-Піве у соцмережах скаржаться на те, що Еммануель Макрон об'єднав зусилля з правими партіями, аби забезпечити перемогу своїй соратниці.
- Цього місяця у другому турі парламентських виборів у Франції переміг альянс лівих сил "Народний фронт", який отримав 182 мандати.
- Але згодом французькі ліві розсварилися через плани на прем'єрство: партія заявила, що припиняє переговори із соціалістами про кабінет міністрів, поки не буде узгоджено єдиного кандидата на посаду спікера парламенту.
- Тим часом Еммануель Макрон через вісім днів після відмови приймати відставку чинного прем'єр-міністра країни Габріеля Атталя все ж змінив свою думку. Під час зустрічі у Єлисейському палаці глава держави дозволив лідеру центристів залишити урядове крісло.