Це пов’язано із санкціями Євросоюзу. Латвія та Литва також застосували такі обмеження.

Естонія заборонила в’їзд в країну автомобілів на білоруських номерах.

Про це 17 липня повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Відомство зазначає, що 1 липня Європейський Союз посилив санкції, запроваджені проти Білорусі, щоб обмежити можливості білоруського режиму брати участь в агресії Росії проти України та запобігти ухиленню через Білорусь від санкцій, запроваджених проти Росії.

Санкції, введені проти Білорусі, передбачають, серед іншого, заборону на ввезення в Євросоюз автотранспорту з білоруськими номерами.

Це означає, що транспортні засоби з білоруськими номерними знаками не можуть в'їхати до Естонії через естонські прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі.

У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків.

Міністр закордонних справ Маргус Цахна заявив, що заборона на в'їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до Євросоюзу є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає впровадженню та підтримує російську агресію в Україні.

Латвія та Литва також застосовують обмеження подібним чином.

«При спільному запровадженні обмеження є більш ефективними і це дає можливість підвищити ціну сприяння агресії білоруському режиму та запобігти ухилянню від санкцій, накладених на Росію», — сказав Цахкна, підтвердивши, що, попри заборону, Естонія буде продовжувати підтримувати тих громадян Білорусі, які змушені покинути країну через репресії.

Відповідно до Закону про дорожній рух Естонії, транспортний засіб в Естонії з білоруськими номерними знаками повинен бути перереєстрований від п’яти днів до 12 місяців, залежно від ситуації.

Крім того, транспортний засіб має бути задекларовано на митниці протягом шести місяців та сплачено імпортні податки або подано заяву на звільнення від податків.

Якщо транспортний засіб не буде перереєстровано у встановлений термін, його знімуть з руху, а власника транспортного засобу оштрафують.