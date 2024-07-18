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Фон дер Ляєн пообіцяла зупинити Китай від вторгнення на Тайвань

Також вона застерегла від швидкого зростання військових витрат Китаю.

Фон дер Ляєн пообіцяла зупинити Китай від вторгнення на Тайвань
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 18 липня, у своїй передвиборчій промові президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що якщо її переоберуть, то вона намагатиметься «стримувати Китай» від вторгнення на Тайвань.

Про це пише Politico.

За її словами, Індо-Тихоокеанський регіон став "вирішальним регіоном" для майбутнього світу.

"Ми працюватимемо з Японією, Кореєю, Новою Зеландією та Австралією, з якими ми стикаємося зі спільними викликами… Це включає наші колективні зусилля з розгортання повного спектру наших об’єднаних державних засобів, щоб стримати Китай від односторонньої зміни статус-кво військовими засобами, особливо щодо Тайваню", – сказала вона. 

Такж фон дер Ляєн застерігала від швидкого зростання військових витрат Китаю.

"Сукупні витрати ЄС на оборону з 2019 по 2021 роки зросли на 20 відсотків. За цей час витрати на оборону Росії зросли майже на 300 відсотків, а Китаю – майже на 600 відсотків", – наголосила очільниця єврокомісії.

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