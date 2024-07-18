У Джо Байдена діагностовано коронавірус

Під час участі у щорічній конференції UnidosUS у Лас-Вегасі президент США Джо Байден здав позитивний текст на коронавірус. Білий дім повідомив, що глава держави має нежить, непродуктивний кашель та відчуває загальну слабкість.

Як пише CNN, візит Байдена до Невади перервано, він відбув до рідного для себе штату Делавер, де перебуватиме на самоізоляції у будинку в місті Рехобот-Біч. Лікар президента заявив, що його пацієнт вжив першу дозу препарату від ковіду Paxlovid.

Підозра на коронавірус була у Байдена під час теледебатів із Дональдом Трампом, коли демократ мав відчутно хриплий та слабкий голос. Проте, за словами самого президента, ковід-тести тоді дали негативний результат.