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Антиукраїнська євродепутатка Шошоаке пообіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати дияволів"

Діана Шошоаке в перший день засідання Європарламенту принесла миро, ладан і "ікону святої Параскеви".

Антиукраїнська євродепутатка Шошоаке пообіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати дияволів"
​Діана Шошоаке
Фото: Скріншот з відео

Євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії, яка має антиукраїнські погляди та належить до ультраправих, пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Діана Шошоаке нещодавно була обрана на свій перший термін на посаду депутата Європарламенту. Вона є лідеркою румунської проросійськоїї партії "S.O.S. Румунія".

"Як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи. Я приведу священника, щоб провести освячення в кабінетах і всюди, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї релігійної віри", – сказала Шошоаке журналістам.

Шошоаке у перший день роботи в парламенті принесла миро, ладан і "ікону святої Параскеви", й, за її словами, "одразу ж ставлення всіх змінилося".

Вона також розповіла про розмову з головою Європарламенту Робертою Мецолою, яка, за словами Шошоаке, зблідла, побачивши євродепутатку.

Раніше  Шошоаке зняла, як під час голосування за голову Європарламенту вона перекреслила імена Мецоли та її опонентки Ірен Монтеро та написала на своєму бюлетені "НІКОЛИ З УКРАЇНОЮ", "НІКОЛИ ЗА ЛГБТ", "НІКОЛИ ЗА ДИКТАТУРУ ЄС". 

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