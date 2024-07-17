​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ
"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ
ГоловнаСвіт

​Румунський порт Констанца відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна

Гендиректор УДП зазначив, що проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу.

​Румунський порт Констанца відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна
Зерно
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Румунія збирається у вересні відкрити додаткову якірну стоянку в Констанці для експорту українського зерна.

Про це повідомив генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Він зазначив, що минулого року саме УДП було одним з ініціаторів створення якірної стоянки у Констанці. Потужності терміналів порту не вистачало для перевалки зернового потоку з України. На той час в порту перебувало до 600 барж з зерном, очікування на вивантаження могло тривати 30-40 днів.

Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци. Поява якірної стоянки це можливість посилити конкурентні переваги дунайського напряму експорту.

"Тепер очікуємо на умови", - зазначив Москаленко.

Він наголосив, що експорт українських зернових через Дунай збережеться лише у випадку здешевлення усіх складових логістичного ланцюгу. Порівняно з минулим роком ставки фрахту на річкові перевезення з України в Румунію знизились втричі. 

"Працюємо над зменшенням тарифу на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Слово за румунськими партнерами. Проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу. Наша спільна задача, щоб зерновий експорт через Дунай витримував конкуренцію з Одеськими портами. Це єдина можливість зберегти зацікавленість бізнесу", - додав Москаленко.

  • Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом для українського зерна та інших товарів попри основний коридор України у Чорному морі.
  • У 2023 році через румунську Констанцу було експортовано 14 млн метричних тонн зерна, що становить приблизно 40% від загального обсягу поставок зерна в порту за рік, порівняно з 8,6 млн тонн у 2022 році.
  • Раніше також повідомлялося, що завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies