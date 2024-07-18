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Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від республіканців

У своїй промові на з'їзді партії він представився як син занедбаного індустріального міста в Огайо, який боротиметься за робітничий клас.

Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від республіканців
Кандидат у президенти США Дональд Трамп та сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс на з'їзді Республіканської партії у місті М
Фото: EPA/UPG

Сенатор від республіканців Огайо Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом на посаду віцепрезидента Дональда Трампа.

Про це він заявив у виступі зʼїзді Республіканської партії, який триває у Мілуокі, пише CNN та The Guardian.

У промові Джеймс Девід Венс представився як син занедбаного індустріального міста в Огайо, який боротиметься за робітничий клас, якщо Трампа оберуть президентом США в листопаді. 

За його словами, Трамп «поставить Америку на перше місце».

Вони обоє розпочнуть передвиборчу кампанію у суботу в штаті Мічиган.

Звертаючись до делегатів у Мілуокі на третій вечір з’їзду, Венс представив Республіканську партію як борця за робітничий клас американців, водночас засудивши демократів як бездіяльних і неефективних. 

15 липня на з'їзді Республіканської партії у місті Мілуокі кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав ім'я свого віцепрезидента. Ним став сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс. Чому і наскільки Джеймс Девід Венс не зовсім бажана фігура для України, читайте у матеріалі LB.ua "Віцепрезидент Джей Ді Венс: чи варто хвилюватися Україні".

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