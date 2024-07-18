Міністр оборони: Україна "знайде рішення" за будь-якого підсумку виборів у США

Перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів не змінить того, що українські війська даватимуть відсіч росіянам на полі бою. Як пише Associated Press, з такою заявою звернувся до учасників щорічного безпекового форуму у Колорадо міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, наша держава "знайде рішення" за будь-якого підсумку американського волевиявлення. При цьому урядовець висловив переконання, що "Сполучені Штати хочуть бачити своїх партнерів та союзників сильними". Умєров підкреслив "віру України у лідерство США".

Міністр також підтвердив намір українських Збройних Сил і надалі боротися за звільнення окупованих територій і назвав одним із головних завдань військових повернення під контроль Запорізької АЕС. Наразі ж ЗСУ зосереджуються на захисті від ударів ворога по містах та інфраструктурі – але "це важко зробити, якщо не завдавати ударів наданою партнерами зброєю по російських аеродромах та інших військових об'єктах".