Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)

Міський голова повідомляв перед цим про вибухи на лівому березі.

Пізно увечері 17 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА для низки регіонів, зокрема, Києва.

Опісля міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи на лівому березі столиці і попередив про роботу сил протиповітряної оборони.

За оновленими даними від КМВА станом на 7 ранку, падіння уламків у Дарницькому районі Києва не підтвердилося.

"Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. На щастя – наслідків обстрілу не виявлено. Тож у Києві без руйнувань та потерпілих. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – повідомив голова адміністрації Сергій Попко.

Він додав, що деяку кількість дронів, що летіли на Київ, ППО збила за межами столиці.

Попередню інформацію про падіння уламків повідомляв мер міста та КМВА. Згодом Кличко повідомив, що пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено.

Близько 23:30 мер уточнив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА. Обстеження мікрорайону триває.