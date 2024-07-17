Головне за середу, 17 липня: обмін полоненими, удар по Покровську, вибухи в столиці

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень, нові вимоги до мобільних операторів, призначення представника НАТО в Україні. Яким запам’ятається 875-й день повномасштабної війни.

Україні вдалося в рамках обміну повернути з російського полону ще 95 захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", — повідомив Президент.

За інформацією Координаційного штабу, серед звільнених – 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Подробиці – в новині.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії впродовж 10 годин, а не 4, як було раніше. Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року, передає "Економічна правда".

Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

У значній кількості випадків зв'язок зникає за кілька годин після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за сьогодні кількість бойових зіткнень збільшилась до 99.

Російська армія продовжує наступ на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 липня – в новині.

Російська армія поранила щонайменше п’ятьох цивільних у Покровську. Удар плануючою авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" припав на об'єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін і Донецька обласна прокуратура.

"Покровськ знову під ударом — росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені. За попередньою інформацією, поранення отримали 5 людей від 41 до 73 років", — повідомляє глава ОВА.

Усім постраждалим надано медичну допомогу – у них діагностовано осколкові поранення й контузії.

Пізно увечері 17 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА для низки регіонів, зокрема, Києва.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи на лівому березі столиці і попередив про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше Кличко зазначив, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.

"Підрозділи прямують на місце", - додав міський голова.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що унаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.

Потім у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби. Упродовж дня діятимуть графіки як у три черги, так і у чотири, повідомляє НЕК "Укренерго".

"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги". — ідеться у повідомленні.

З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

У середу, 17 липня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить представництво НАТО в Україні. Нам став Патрік Тернер, повідомляє пресслужба Альянсу.

Патрік Тернер прибуде до Києва у вересні 2024 року. Раніше він обіймав посади помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування, а також обіймав ряд вищих державних посад у Сполученому Королівстві.

Докладніше – в новині.

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