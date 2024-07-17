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Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

До жовтня 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
Фото: Діалог

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. 

Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше

Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року, передає "Економічна правда".

Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Із 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

В Україні наразі діють стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Вони тривають до 7 годин (із відключенням у "сірих зонах"). Раніше передбачалося відключення на 4 години. У значній кількості випадків зв'язок зникає за кілька годин після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

  • У травні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку.
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