Блок-тисячник АЕС достроково підключили до мережі після ремонту

"Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Підключення провели достроково, повідомили в компанії.

Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.

"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання", – йдеться у повідомленні.