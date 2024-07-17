Блок-тисячник АЕС достроково підключили до мережі після ремонту

"Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Підключення провели достроково, повідомили в компанії.
Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.
"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання", – йдеться у повідомленні.
- Після російських цілеспрямованих ударів по енергетиці в Україні навесні повернули планові та аварійні обмеження світла. Навантаження на мережу ускладнено спекою та ремонтом АЕС.
- Ситуація з обмеженнями може покращитися в серпні. Більше на цю тему – в матеріалі на LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".