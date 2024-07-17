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Блок-тисячник АЕС достроково підключили до мережі після ремонту

Це підсилить мережу. 

Блок-тисячник АЕС достроково підключили до мережі після ремонту
Фото: EPA/UPG

"Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Підключення провели достроково, повідомили в компанії.

Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.

"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання", – йдеться у повідомленні. 

  • Після російських цілеспрямованих ударів по енергетиці в Україні навесні повернули планові та аварійні обмеження світла. Навантаження на мережу ускладнено спекою та ремонтом АЕС. 
  • Ситуація з обмеженнями може покращитися в серпні. Більше на цю тему – в матеріалі на LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".
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