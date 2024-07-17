У Дніпропетровській та Донецькій областях та на Сумщині скасували аварійні відключення світла, - ДТЕК

У Дніпропетровській і Донецькій області скасовано графіки аварійних відключень.
Про це повідомив енергохолдинг "ДТЕК".
"Дніпропетровська і Донецька області: екстрені відключення скасовано. Повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.
"Сумиобленерго" також додатково уточнило, що на ранок усі аварійні вимкнення скасовано.
Проте "Харківобленерго" попередило своїх споживачів, що на найближчі три дні, з 17 до 19 липня, в усій Україні запроваджено додаткові обмеження - через аномальну спеку та дефіцит потужності, спричинений російськими ударами по енергетиці.
Учора в семи областях України (Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій) зранку поступово було запроваджено графіки аварійних вимкнень, а згодом - у Сумській і Полтавській областях - більш жорсткі спецграфіки.
- За інформацією "Укренерго", сьогодні, 17 липня, з 00:00 до 6:00 відключатимуться дві черги споживачів, потім увесь день із 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. Під час вечірнього піку, з 17:00 до 22:00, будуть задіяні чотири черги відключень.
- Як повідомлялося, через спеку споживання електроенергії досягло максимуму.