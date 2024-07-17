У Дніпропетровській та Донецькій областях та на Сумщині скасували аварійні відключення світла, - ДТЕК

При цьому особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

У Дніпропетровській і Донецькій області скасовано графіки аварійних відключень.

Про це повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Дніпропетровська і Донецька області: екстрені відключення скасовано. Повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

"Сумиобленерго" також додатково уточнило, що на ранок усі аварійні вимкнення скасовано.

Проте "Харківобленерго" попередило своїх споживачів, що на найближчі три дні, з 17 до 19 липня, в усій Україні запроваджено додаткові обмеження - через аномальну спеку та дефіцит потужності, спричинений російськими ударами по енергетиці.

Учора в семи областях України (Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій) зранку поступово було запроваджено графіки аварійних вимкнень, а згодом - у Сумській і Полтавській областях - більш жорсткі спецграфіки.