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У Києві сьогодні діють обмеження руху для вантажівок через спеку

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

У Києві сьогодні діють обмеження руху для вантажівок через спеку
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 17 липня, на території столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту, повідомляє Патрульна поліція Києва. 

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

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