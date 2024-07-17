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На Херсонщині семеро людей дістали поранення через обстріли росіян

На Херсонщині семеро людей дістали поранення через обстріли росіян
Архівне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Минулої доби в Херсонській області внаслідок обстрілів семеро людей дістали поранення, є руйнування багатоповерхівок і приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та місто Херсон", - написав він у Telegram.

Російські військові поцілили в дитсадок, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема сім багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Пошкоджені ангарні приміщення та приватні автомобілі.

Учора росіяни атакували 16 населених пунктів Херсонщини і поцілили в дитсадок.

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