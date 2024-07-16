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Війська РФ атакували 16 населених пунктів Херсонщини, поцілили у дитсадок

Через російську агресію 6 людей поранені.

Війська РФ атакували 16 населених пунктів Херсонщини, поцілили у дитсадок
Наслідки обстрілів, фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 6 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджено господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство на Херсонщині.

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