Від російської агресії постраждали 2 райони Миколаївщини

Люди не постраждали.

Через російську агресію постраждали два райони Миколаївської області: Баштанський і Миколаївський.

Про це інформує начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Баштанському районі зранку 15 липня, близько 08:45, під час ракетної атаки стався підрив у повітрі ворожої ракети. Унаслідок падіння її уламків на відкритій території відбулося займання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Миколаївський район окупанти атакували із артилерії. Зокрема, увечері, 15 липня, о 17:15 та сьогодні зранку, 16 липня, о 05:17 та 05:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Миколаївщині чоловік під час польових робіт постраждав в результаті детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.