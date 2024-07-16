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Держдепартамент США підтримав участь Росії у другому Саміті миру

Водночас готовності до дипломатії з боку Кремля у Вашингтоні не бачать.

Держдепартамент США підтримав участь Росії у другому Саміті миру
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу заявив, що відомство підтримує намір України залучити Росію до другого Саміту миру.

Як передає Укрінформ, відповідна заява Президента Володимира Зеленського українській пресі не стала для Вашингтона несподіванкою, адже участь РФ обговорювалася під час саміту НАТО. Проте повнота ухвалення рішень, за словами Міллера, залишається за українською стороною. "Якщо вони вирішать піти цим шляхом, ми їх підтримаємо", - додав речник.

Він також зазначив, що Сполучені Штати завжди заохочували дипломатичний процес, але лише тоді, коли Україна обере форму та зміст переговорів. Натомість з боку Кремля у Держдепі наразі не бачать готовності до дипломатії.

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