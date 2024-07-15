​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави

27 народних депутатів та ще 51 особа виявили бажання взяти його на поруки.

15 липня суд призначив ексрозвіднику Романові Червінському можливість вийти під заставу у розмірі 9 млн грн. До цього він мав перебувати під вартою в СІЗО.

Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Засідання тривало сім годин без перерви.

За словами Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Справа Романа Червінського