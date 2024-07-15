​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави

15 липня суд призначив ексрозвіднику Романові Червінському можливість вийти під заставу у розмірі 9 млн грн. До цього він мав перебувати під вартою в СІЗО.
Про це повідомив адвокат Костянтин Глоба.
Засідання тривало сім годин без перерви.
За словами Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.
Справа Романа Червінського
- Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції.
- 21 квітня 2023 року в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".