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Затримали 55-річного навідника із Одещини, який "шукав" ППО та військові частини

У разі захоплення Одеси він збирався очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації.

Затримали 55-річного навідника із Одещини, який "шукав" ППО та військові частини
Затриманий зрадник
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ в Одесі. Зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадником виявився 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських ТГ-каналах. Через це його затримітила ФСБ та завербувала у червні цього року. Він власноруч написав та надіслав куратору заяву про вступ до лав ФСБ.

Підозрюваний збирав інформацію про місця розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин ЗСУ та військових навчальних закладів в Одесі. Щоб виявити геолокації українських військ, зрадник на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері. За свою «роботу» він отримував грошову винагороду.

У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекції російської спецслужби очолити «будівельне управління» місцевої окупаційної адміністрації.

Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували агента, а потім затримали його на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.

Затриманий у Одесі зрадник
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий у Одесі зрадник

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. 

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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