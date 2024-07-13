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Російську нафтобазу у Ростовській області РФ атакували безпілотники СБУ, ‒ джерела

На об'єкті зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів

Російську нафтобазу у Ростовській області РФ атакували безпілотники СБУ, ‒ джерела

Російську нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області Росії атакували безпілотники СБУ.

Про це LB.ua повідомили поінформовані джерела.

“Саме дрони СБУ “запалили” бавовну на об'єкті, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів”, ‒ зазначили вони.

Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

Вночі місцеві мешканці почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа. 

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Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності. 

“Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи Росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись”, ‒ додали джерела.

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