Росіяни атакували з безпілотника Білозерську громаду на Херсонщині

У суботу вранці російська армія атакувала з безпілотника селище Велетенське Білозерської громади Херсонщини. Унаслідок атаки постраждали дві жінки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське. Жінки, 43 та 46 років, звернулись самостійно за медичною допомогою", — ідеться у повідомленні.
Постраждалі зазнали мінно-вибухових травм, уламкових поранень спини та ніг.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена вежа мобліьного зв'язку, адмінбудівля та навчальний заклад.