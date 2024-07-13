Росіяни атакували з безпілотника Білозерську громаду на Херсонщині

У суботу вранці російська армія атакувала з безпілотника селище Велетенське Білозерської громади Херсонщини. Унаслідок атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське. Жінки, 43 та 46 років, звернулись самостійно за медичною допомогою", — ідеться у повідомленні.

Постраждалі зазнали мінно-вибухових травм, уламкових поранень спини та ніг.