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Росіяни атакували з безпілотника Білозерську громаду на Херсонщині

Постраждали дві жінки.

Росіяни атакували з безпілотника Білозерську громаду на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У суботу вранці російська армія атакувала з безпілотника селище Велетенське Білозерської громади Херсонщини. Унаслідок атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське. Жінки, 43 та 46 років, звернулись самостійно за медичною допомогою", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалі зазнали мінно-вибухових травм, уламкових поранень спини та ніг. 

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