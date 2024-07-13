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В Україні очікується спека до +41°С

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозують надзвичайну спеку.

В Україні очікується спека до +41°С

13 липня, у суботу, в Україні прогнозують спека понад +30°С. У підвенних областях очікується температура до +41°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза", — ідеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вдень сильна спека 35-39° в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, місцями надзвичайна спека 40-41°. Температура вночі 20-25°.

У Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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