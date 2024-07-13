Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської агресії на Харківщині постраждали семеро людей

Уночі росіяни вдарили по Завадському.

Унаслідок російської агресії на Харківщині постраждали семеро людей
Фото: Олег Синєгубов

За добу російська армія випустила по території області 32 КАБи. Група цивільних людей підірвалася під час спроби евакуації з Вовчанської громади. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олег Синєгубов.

В ніч на 13 липня окупанти обстріляли Завадське — пошкоджено приватний будинок, гараж та господарчу споруду.

Вчора росіяни били з артилерії по Новоосиновому, пошкодили п’ять приватних будинків і три господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок мінометного обстрілу загарбників постраждала 68-річна жінка.

По Борщовій росіяни також били з мінометів: пошкоджено приватний будинок.

Крім того окупанти вдарили двома FPV-дронами по Одноробівці Богодухівського району. Атака відбулася саме тоді, коли працівники пересувного відділення “Укрпошти” видавали пенсію місцевим жителям. Знищено автомобіль та ще один – пошкоджено.

У Слобожанському внаслідок обстрілу КАБ зруйновано 13 приватних будинків.

Також 12 липня в Стариці під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних: постраждали шестеро людей. У трьох чоловіків 30,48,52 років діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє чоловіків віком 18, 63 років та 43-річна жінка — дістали вибухові поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, голова ОВА розповів, що на Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії, відбулося 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку було 11 ворожих атак. Українські захисники відбили всі штурмові дії військ РФ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного й Берестового.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies