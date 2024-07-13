Унаслідок російської агресії на Харківщині постраждали семеро людей

За добу російська армія випустила по території області 32 КАБи. Група цивільних людей підірвалася під час спроби евакуації з Вовчанської громади.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олег Синєгубов.

В ніч на 13 липня окупанти обстріляли Завадське — пошкоджено приватний будинок, гараж та господарчу споруду.

Вчора росіяни били з артилерії по Новоосиновому, пошкодили п’ять приватних будинків і три господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок мінометного обстрілу загарбників постраждала 68-річна жінка.

По Борщовій росіяни також били з мінометів: пошкоджено приватний будинок.

Крім того окупанти вдарили двома FPV-дронами по Одноробівці Богодухівського району. Атака відбулася саме тоді, коли працівники пересувного відділення “Укрпошти” видавали пенсію місцевим жителям. Знищено автомобіль та ще один – пошкоджено.

У Слобожанському внаслідок обстрілу КАБ зруйновано 13 приватних будинків.

Також 12 липня в Стариці під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних: постраждали шестеро людей. У трьох чоловіків 30,48,52 років діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє чоловіків віком 18, 63 років та 43-річна жінка — дістали вибухові поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, голова ОВА розповів, що на Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії, відбулося 13 бойових зіткнень у районах Глибокого, Стариці, Липців та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку було 11 ворожих атак. Українські захисники відбили всі штурмові дії військ РФ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного й Берестового.